Фигурант дела об афере с российскими особняками на Мадагаскаре вышел на волю

69-летний бизнесмен Медхат Хисметов, проходящий по уголовному делу об афере с российской госсобственностью на Мадагаскаре, вышел на волю из московского СИЗО «Бутырка». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, следователи смягчили ему обвинение, решив, что управлявший особняками на острове не совершал мошенничества, но причастен к причинению имущественного ущерба. Хисметов почти год провел под стражей и до сих пор не понял, в чем виноват, считая себя заложником сложившейся ситуации.

Его компания управляла несколькими государственными резиденциями на Мадагаскаре. Они были сданы в аренду местному Сенату для размещения депутатов и чиновников. С 2009 года, после произошедшего на Мадагаскаре госпереворота, арендная плата перестала поступать в российский бюджет. В итоге Хисметов был арестован и этапирован в Москву. Первоначально ущерб был оценен в один миллион долларов (79 миллионов рублей по текущему курсу), но в ходе следствия сумма снизилась до шести миллионов рублей. Потерпевшей стороной по делу признано предприятие «Госзагрансобственность».

Российские следователи направили правоохранительным органам Мадагаскара множество запросов об оказании правовой помощи, но все они остались без ответа. При этом мадагаскарские сенаторы покидать российские особняки не торопятся.