В Якутии по проекту «Местные кадры в промышленность» трудоустроено 2808 человек

В Якутии в первом полугодии 2020 года трудоустроено 2808 человек, в том числе 1349 человек молодежи до 35 лет, 555 человек из сельской местности в рамках реализации республиканского проекта «Местные кадры в промышленность». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главы республики Якутия-Саха Айсена Николаева.

В 2020 году утверждены новые паспорт и «дорожная карта» проекта «Местные кадры в промышленность», действующие на период 2020-2023 годов. В проект вошли крупные предприятия строительного комплекса и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия): компании «ДСК», «Стройкон», «Сунтаравтодор», РИК «Автодор» и другие.

В период с 2017 по 2019 годы промышленными компаниями трудоустроено более 16 тысяч жителей республики, из них около 7 тысяч человек из числа молодежи возрасте до 30 лет, более 4 тысяч человек из сельской местности.

Проект «Местные кадры в промышленность» нацелен на создание правовых, экономических и институциональных условий, которые позволят гражданам, проживающим в Республике Саха (Якутия) трудоустраиваться на промышленные предприятия.

На реализацию госпрограммы «Содействие занятости населения Республики Саха (Якутия)» с 2020 по 2024 годы предусмотрено в 2020 году 1139,2 миллиона рублей бюджетных средств. Уровень общей безработицы в республике должен снизиться до 6,7 процента к 2024 году.

«Несмотря на все сложности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, в республике осуществляются крупные индустриальные проекты российского и мирового уровня, претворяются в жизнь инициативы в приоритетных отраслях экономики, призванные служить благополучию людей, повышению качества их жизни», — отметил глава республики Айсен Николаев, обращаясь с поздравлением жителей региона с Днем государственности Республики Саха-Якутия.