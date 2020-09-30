Россия в Сирии одновременно запустила до 80 беспилотников

Вооруженные силы России в Сирии впервые подняли в воздух до 80 беспилотников, передает ТАСС заявление российского министра обороны Сергея Шойгу, сделанное в эфире «Россия-24».
Практически одномоментный запуск «75-78 беспилотных летательных аппаратов», контролируемых Национальным центром управления обороной России в Москве, глава военного ведомства сравнил с обстановкой в «полуфантастическом фильме».
Шойгу отметил, что в Москве «видели все цели, видели пуски и отслеживали траекторию». По его словам, эффективность российской системы разведки и наблюдения с помощью беспилотников в разы превосходит западные аналоги. «У наших коллег, скажем так, подобные системы перехватывают 20 процентов, чуть больше 20 процентов, у нас — 80 процентов», — сказал министр.
Шойгу добавил, что «тот боевой дух, который присущ армии России, жив».
В сентябре журналист издания Defence News Валери Инсинна рассказала о посещении Центра управления боевыми действиями, созданного при Объединенной базе Эндрюс Морской авиации США, где наблюдала смоделированную работу «революционной системы управления боевыми действиями», в ходе которой были показаны ответные действия Вашингтона на атаку потенциального противника, вероятно, Москвы.