В Москве наградили журналистов в рамках акции #МыВместе

В Москве наградили памятными медалями и благотворительными письмами российских журналистов в рамках акции взаимопомощи #МыВместе. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие прошло 29 сентября. По словам первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко, в 12 регионах страны снова возобновляют деятельность волонтерские штабы, причастные к акции #МыВместе. При этом он заявил, что Россия смогла одержать «морально-нравственную победу».

«То, что произошло весной этого года в разгар эпидемии — это безоговорочная победа и основание для того, чтобы сказать: какие бы вызовы нас ни ждали в борьбе с эпидемией, общими усилиями вместе мы обязательно справимся», — пояснил Кириенко.

«#МыВместе — это не просто хэштег — это реальность, которая осуществилась благодаря вам», — сказал первый замглавы администрации президента.

Благодаря представителям СМИ многие россияне узнали об акции взаимопомощи, отметил Кириенко. «Это не просто исполнение должностных обязанностей, вы [журналисты] вкладывали частичку своей души, когда рассказывали о врачах-героях, волонтерах, партнерах и многих других неравнодушных гражданах», — добавил он.

Акция взаимопомощи #МыВместе по всей России была начата в марте нынешнего года, когда граждане отправились на самоизоляцию в связи с распространением коронавирусной инфекции. Организаторами стали активисты общественного движения «Волонтеры-медики», а также Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров.

Участвовали в проекте за все время около 118 985 активистов, которые смогли помочь более 3,4 миллиона человек.

«К акции присоединились 9402 партнерских организации, из которых 2088 — коммерческих компании», — говорится в сообщении.