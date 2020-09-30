Российского туриста арестовали в Таиланде за ограбление бунгало

Россиянина, застрявшего в Таиланде во время пандемии коронавируса, арестовали за ограбление бунгало и нападение с ножницами на сотрудника национального парка Дойсутхеп. Об этом сообщает газета The Tiger.

По данным местного издания, подобные преступления турист мог совершать в течение нескольких месяцев — в полицию поступило несколько заявлений от путешественников, которые проживали в бунгало на территории парка. Люди жаловались, что просыпались утром в своих номерах и обнаруживали пропажу ценных вещей.

В результате сотрудники нацпарка усилили ночное патрулирование и поймали россиянина на месте преступления. 32-летний мужчина оказал сопротивление, ударив одного из охранников ножницами по голове, после чего пострадавшего госпитализировали, а грабителя доставили в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что россиянин избежал британской тюрьмы в рамках судебного процесса по обвинению в биржевой торговле с использованием инсайдерской информации. Для этого ему хватило удаления со смартфона популярного мессенджера WhatsApp.