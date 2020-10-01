Раскрыты имена новых участников AC/DC

Стал известен новый состав участников воссоединившейся австралийской рок-группы AC/DC. Информацию раскрыли в Twitter-аккаунте коллектива.

Так, кроме гитариста Ангуса Янга и ритм-гитариста Стива Янга в AC/DC вернулся вокалист Брайан Джонсон, который ушел из коллектива в 2016 году, бас-гитарист Клифф Уильямс, покинувший группу в 2017 году, а также барабанщик Фил Радд, который ушел в 2015 году после того, как его обвинили в хранении наркотиков.

Все это также подтвердило давние слухи, впервые распространившиеся еще в 2018 году, о том, что эти три бывших участника вернутся на сцену.

28 сентября в Twitter группы был был опубликован короткий ролик с мерцающей молнией красного цвета — культовым логотипом AC/DC, с намеком на то, что новая музыка появится совсем скоро.

Австралийская рок-группа AC/DC, была создана в Сиднее в ноябре 1973 года выходцами из Шотландии, братьями Малькольмом и Ангусом Янгами.