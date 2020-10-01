Саша Барон Коэн натянул защитную маску вместо купальника в анонсе нового «Бората»

Британский комик Саша Барон Коэн, известный также под именем своего комедийного персонажа Бората, опубликовал в своем Instagram-аккаунте анонс продолжения фильма 2006 года. На пост обратили внимание журналисты Daily Mail.

На фотографии 48-летний актер лежит лицом к камере без одежды. Вместо своего фирменного неоново-зеленого купальника менкини он натянул на себя защитную медицинскую маску и закрепил ее на плечах с помощью резинок. Рядом с Коэном на снимке расположен слоган «Носи маску. Спасай жизнь» (Wear mask. Save live).

После выхода фильма в 2006 году откровенный «мужской купальник» назвали модным преступлением, однако сейчас его женскую версию выпускают многие модные бренды, в частности Lelloue.

Ранее 1 октября в сети появился тизер фильма «Борат: Подарок порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана». Премьера ленты запланирована на 23 октября на Amazon Prime. В тизере актер и автор фильма Саша Барон Коэн бегает по улице в образе казахстанского телеведущего Бората Сагдиева и борется с коронавирусом.