На Томинском ГОКе внедрят уникальные для России мельницы

На Томинском ГОКе, расположенном в Челябинской области внедряются уникальные для России мельницы Metso с безредукторным приводом. Это самые большие мельницы в России и одни из самых крупных мельниц в мире, говорится в сообщении компании. Мельницы Metso, приводимые в движение двигателем Simens являются максимально энергоэффективными и экологичными.

Одной из основных проблем компаний, занимающихся добычей и производством меди, стало сокращение запасов месторождений с высоким содержанием металла. Это вынуждает предприятия внедрять в технологические процессы новейшее оборудование, позволяющее максимально эффективно извлекать полезное ископаемое.

На Томинском месторождении в Челябинской области применена совместная разработка компаний Siemens и Metsо, обладающая высокой энергоэффективностью и износостойкостью.

Сама по себе данная технология не нова, но масштаб оборудования, размеры которого можно смело можно сравнивать с размерами пятиэтажного дома, уникален для России.

Безредукторный привод этих мельниц дает возможность исключить из процесса вращения соединительные муфты, промежуточные валы и прочие элементы, которые требуют регулярного обслуживания, ремонта и замены: таким образом происходит прямое преобразование электрической энергии в механическую без лишних звеньев. Эта система позволяет существенно сократить шум от работы измельчающего оборудования, что особенно важно для сотрудников обогатительной фабрики. И третье, самое важное, энергоэффективность — (рост примерно на 20 процентов). На каждой механической передаче, которая используется в остальных подобных устройствах на других ГОКах, теряется как минимум 3 процента КПД, а в моменты «переходов» — разгона или замедления, а также если передача проходит через редуктор (что не редкость), потери доходят до 15-20 процентов. Здесь такие издержки исключены.

Несмотря на высокотехнологичность и мощность подобного оборудования оно способно стабильно работать даже в зонах с повышенной сейсмической активностью. Данный критерий оказался актуален для уральского региона, где за последние несколько лет фиксировали подземные толчки (Катав-Ивановск, 2018гог, — примерно до 5,5 балла, Еманжелинск, 2013 год, — около 3,2 балла, падение метеорита).