Подполковника МВД убили в приюте для животных в Москве

В Москве убили 55-летнего подполковника МВД России в отставке Александра Шестакова в приюте для бездомных животных. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Пенсионер работал директором приюта, расположенного в Некрасовке. Туда пришел неизвестный, напал на Шестакова со спины и вонзил ему нож в шею. Сейчас убийцу разыскивают правоохранительные органы.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщила «Ленте.ру» представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По данным следствия, 1 октября в приюте на 2-й Вольской улице обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаного ранения. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

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