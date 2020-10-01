Предполагаемый убийца подполковника МВД попал на видео

Предполагаемый убийца директора московского приюта для бездомных животных попал на видео. Запись опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах виден молодой человек.

После убийства он перепрыгнул через ограждение приюта и скрылся. Его сейчас разыскивают правоохранительные органы.

Ранее 1 октября сообщалось, что в Москве убили 55-летнего подполковника МВД России в отставке Александра Шестакова в приюте для бездомных животных на 2-й Вольской улице. Он был директором учреждения. Туда пришел неизвестный, напал на Шестакова со спины и вонзил ему нож в шею. Возбуждено уголовное дело.

Следователи проверяют версию, что причина убийства могла быть связана со служебной деятельностью погибшего в период его работы в органах внутренних дел.

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