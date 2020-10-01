Предполагаемого убийцу подполковника МВД задержали

Сотрудники полиции задержали и доставили в отделение подозреваемого в убийстве на улице на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в ГУ МВД по столице, передает РИА Новости.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о подозреваемом в убийстве руководителя приюта для бездомных животных на 2-й Вольской улице.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова подтвердила «Ленте.ру», что у задержанного мужчины 1994 года рождения при задержании нашли нож. Следствие планирует назначить судебную экспертизу.

Ранее 1 октября сообщалось, что в Москве убили 55-летнего подполковника МВД России в отставке Александра Шестакова. Он был директором приюта. Туда пришел неизвестный, напал на Шестакова со спины и вонзил ему нож в шею. Возбуждено уголовное дело.

По одной из версий, причина убийства могла быть связана со служебной деятельностью погибшего в период его работы в органах внутренних дел.