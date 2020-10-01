Вырос спрос на секс-куклы для женщин и семейных пар

Многодетная мать, открывшая магазин секс-кукол, заметила растущий спрос во время коронавирусной пандемии. Об этом сообщает Daily Mail.

36-летняя Джейд Стенли (Jade Stanley) из английского города Бромсгроув, графство Вустершир, продает и сдает напрокат секс-куклы. Некоторые модели стоят до восьми тысяч фунтов стерлингов (около 800 тысяч рублей), могут двигаться, говорить и реагировать на внешние раздражители.

По словам женщины, карантин оказался полезен для ее бизнеса. «Каждый раз, когда вводят новые ограничения, я наблюдаю всплеск продаж», — говорит Стенли. Если прежде ее клиентов интересовали главным образом куклы с женской внешностью, то теперь вырос спрос на кукол-мужчин и кукол-трансгендеров. Кроме того, среди покупателей появились семейные пары.

Стенли убеждена, что ее куклы далеко не всегда используются в качестве секс-игрушек. По ее словам, многие клиенты считают их компаньонами и относятся к ним так же, как к домашним животным. Другие покупают куклу для украшения дома и ограничиваются тем, что сажают ее на стул или кладут на кровать.

В 2018 году сообщалось, что владелица одного из первых британских сервисов проката секс-кукол собирается выпускать для вдовцов куклы, напоминающие их умерших жен. Она утверждает, что будет предоставлять кукол «не столько для сексуального удовлетворения, сколько для психологического комфорта».