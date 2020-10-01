Бывшей девушке Тимати пришлось сознаться в наличии пластики на лице

Модель и бывшая девушка рэпера Тимати Алена Шишкова созналась, что делала пластическую операцию на лице. Этой информацией она поделилась в сторис своего Instagram-аккаунта.

Девушке пришлось подтвердить слухи о наличии ринопластики в ответ на упрек подписчицы, заявившей, что «внешность решает все». «Я делала по медицинским показаниям (нужно было исправить перегородку). Решилась (зря что ли мучиться) и заодно исправила форму. Мой нос и "до" был хороший. И "после" понравился. Я не жалею. Однако если бы можно было вернуть время, я бы ничего делать не стала», — объяснила знаменитость.

Скриншот: @missalena.92

Алена Шишкова стала популярным блогером после того, как у нее завязались романтические отношения с Тимуром Юнусовым (выступающим под псевдонимом Тимати). В 2014 году у них родилась дочь Алиса. После того, как пара распалась, известность Шишковой возросла.

В августе врач назвала имена звезд с внешностью мечты россиянок. По словам управляющей Институтом пластической хирургии Ксении Дельник, пациентки часто показывают фотографии модели и бывшей девушки рэпера Тимати Алены Шишковой, поскольку считают ее лицо идеальным.