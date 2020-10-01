Стали известны главные причины гибели туристов на популярном российском курорте

Главными причинами гибели россиян в Геленджике, который считается популярным среди туристов курортом, оказались алкогольное опьянение и проблемы с сердцем. Об этом сообщает газета «Кубанские Новости» со ссылкой на данные управления курортами.

Так, по информации источника, в общей сложности на море за летний период 2020 года утонули 12 человек, десять из которых погибли на пике туристического сезона, а двое — до его начала.

В основном причинами несчастных случаев становились нетрезвое купание путешественников или проблемы со здоровьем, в частности сердечные заболевания.

При этом, как уточнили местные власти, курорт был полностью оснащен всем необходимым для обеспечения безопасности, — средства размещения были оборудованы тревожной кнопкой, а все спасатели прошли аттестацию.

Ранее в сентябре в Сочи турист утонул на глазах посетителей пляжа. Его попытались спасти и оказать экстренную помощь, однако пострадавший скончался.

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