В Подмосковье пройдут рейды по предупреждению травматизма на путях

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья совместно с добровольцами и транспортной полицией будут проводить рейды в местах нарушения привил перехода через железнодорожные пути. Об этом этом сообщается на сайте областного правительства в пятницу, 2 октября.

Всего в рейдах примут участие более 180 человек. Инспекторы будут контролировать соблюдение правил перехода пешеходами в часы пик. С нарушителями будут проводить профилактические беседы, а при повторном нарушении привлекать к административной ответственности.

Всего с начала года на железнодорожных путях в регионе погибли более 200 человек. Основными причинами травмирования граждан на железнодорожных путях и прилегающей территории являются хождение по путям в неустановленном месте, говорится в сообщении.

Акция продлится до конца года.