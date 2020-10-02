Джигана обвинили в осквернении святилища на Кавказе

Украинского и российского рэп-исполнителя Джигана обвинили в осквернении святилища Реком, расположенного на Кавказе. Фотографию на фоне святыни рэпер выложил в своем Instagram-аккаунте.

Артист приехал в Северную Осетию после многочисленных скандалов. Рэпер опубликовал фото из Цейского ущелья, где находится Реком.

Подписчики Джигана обратили внимание на то, что он не выполнил важное требование о посещении этого места — снимать обувь, спускаясь по паломнической тропе к святилищу. «В это святое место можно только мужчинам и босиком», «В обуви на святой Реком нельзя подниматься!» — возмутились пользователи социальной сети.

Ранее Джиган помирился с женой, Оксана Самойлова отказалась от исковых требований в суде.