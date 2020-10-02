Из жизни
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В СК отвергли связь самоубийства журналистки у стен здания МВД с обысками у нее
«Динамо» избавилось от самого дорогого футболиста в своей истории
Российская порнозвезда раскрыла подробности группового изнасилования на яхте
Венесуэла начнет производство российской вакцины от коронавируса
Осужден десантник за избиение росгвардейца в парке Горького в День ВДВ
Назван новый способ побороть старение мозга
Дуа Липа вернула в моду виднеющееся из-под спущенных джинсов нижнее белье
Женщина похудела на 23 килограмма за пять месяцев и поделилась секретом успеха
Врач перечислил ошибки в лечении простуды
Tesla установила рекорд
Новости партнеров

Женщина четыре года жила с неправильным диагнозом и умерла от рака

Перейти в «Мою Ленту»
Люси Огилви
Люси Огилви
Фото: GoFundMe

Неправильный диагноз, поставленный врачом, привел к смерти страдавшей колоректальным раком 40-летней британки. На протяжении четырех лет Люси Огилви уверяли, что испытываемые ею боли — следствие геморроя, пишет Daily Mirror.

Муж Люси Иан, помогавший собирать средства на лечение с помощью платформы GoFundMe, сообщил о ее смерти 10 сентября. По его словам, в последние дни состояние больной резко ухудшилось. «Чувствую некоторое облегчение от того, что она больше не мучается», — написал он.

При жизни женщина неоднократно жаловалась врачу на боли, однако тот не рассматривал версию онкологического происхождения недуга на протяжении нескольких лет.

В мае 2019 года у Люси диагностировали колоректальный рак четвертой стадии. Решив бороться за жизнь ради своей семьи, мать двоих детей начала принимать необходимые препараты и прошла курс химиотерапии. После кратковременного улучшения, заболевание вновь начало прогрессировать. В начале 2020 года доктора пришли к выводу, что британке осталось жить несколько месяцев.

Когда все доступные способы лечения не дали результата, онколог посоветовал попробовать иммунотерапию, способную успешно справляться с некоторыми видами онкозаболеваний на поздних стадиях. Трудность состояла в том, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) не предусматривает данный метод для лечения типа рака, диагностированного у Люси, и ей нужно было самостоятельно оплатить дорогостоящее лечение. Тогда британка вместе с мужем запустила кампанию по сбору средств, однако воспользоваться деньгами так и не смогла.

«Мне очень жаль, что мы не дошли до иммунотерапии, которую собирались оплатить с вашей помощью. Надеюсь, вы поддержите просьбу Люси направить эти деньги на борьбу с коварным заболеванием», — написал Иан в сообщении, адресованном участникам кампании. Он также поблагодарил всех за помощь и поддержку от лица своих дочерей — семилетней Ифы и двухлетней Энид.

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Mum, 40, told by GP she had haemorrhoids for four years dies from aggressive cancer
Mum, 40, told she had piles by GP for four years dies of aggressive cancer
Heartbreak as mum given months to live after being told cancer was haemorrhoids
Другие материалы рубрики
Из жизни00:03Сегодня
Мишель Фурнире (в центре)

Монстр из ниоткуда

Пропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
20:35Сегодня

Женщина похудела на 23 килограмма за пять месяцев и поделилась секретом успеха

19:34Сегодня

Жених и невеста сэкономили на еде для гостей и возмутили пользователей сети

18:14Сегодня

Британский миллионер погиб при попытке установить рекорд скорости на суше

Из жизни00:0126 сентября
Томас Маршалл, Дональд Макартур и Джеймс Дукат возле маяка на Эйлин-Мор

Остров проклятых

Смотрители маяка бесследно исчезли с безлюдного острова. Перед пропажей они оставили странные записи
17:12Сегодня

Старушка избила взломщика после 26 лет изучения боевых искусств

15:44Сегодня

Вражду принца Гарри и принца Уильяма назвали губительной для британской монархии

14:34Сегодня

Мужчина потратил крупную сумму и испортил другу первое свидание

Из жизни00:0122 сентября

«В смысле ты не пьешь водку?»

История россиянки, которая перебралась в Венецию и распробовала сладкую жизнь
13:31Сегодня

Четырехметровый аллигатор два часа таскал за собой лодку с охотниками

12:17Сегодня

Гигантский крабовый паук съел лягушку и попал на видео

11:07Сегодня

Слон нашел телефон туриста и записал устрашающее видео

Россия
Названы сроки создания алиментного фонда в России
На камчатский пляж выбросило тысячи морских животных
Груженая тюками на крыше легковушка Магомеда из Москвы попала на видео
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Главное о новых зарплатах, призыве и пенсиях
В Москве стало больше пожилых пациентов с коронавирусом в реанимациях
Юрий Дмитриев в 1998 году«За этим приговором стоит месть»
Срок историку Дмитриеву увеличили до 13 лет. Он открыл страшную тайну СССР и был обвинен в педофилии
Все материалы
Мир
В сообщении Трампа заметили тайное послание
Стал известен результат теста Байдена на коронавирус
Старый бодрый Трамп
Протесты, кризис и коронавирус. Как самый неудачливый президент в истории США может выиграть выборы?
Россия присоединилась к ответным санкциям Белоруссии против стран Запада
Нехорошие районы
Власти Сирии и Турции готовы уничтожить старые кварталы. Почему они так боятся их жителей?
Байден избрал тактику Трампа
Ёсихидэ Суга«Отношения с Японией будут только хуже»
Новый премьер Японии — мастер политических интриг. Как он собирается забрать Курилы у России?
Все материалы
Бывший СССР
В Раде пообещали оказать военную поддержку Азербайджану в конфликте с Арменией
«Надень форму, сынок, и иди»
Снаряды во дворах, сгоревшие машины и раненые дети: война в Нагорном Карабахе глазами мирных жителей
Найдены доказательства переброски сирийских наемников в Нагорный Карабах
«Переговоры бессмысленны»
В войне за Карабах у Азербайджана появился мощный союзник — Турция. Чем ответят Армения и Россия?
Пашинян призвал остановить эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе
Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Третья Карабахская
Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек
Работу ПВО недалеко от Еревана сняли на видео
Все материалы
Экономика
Tesla установила рекорд
Азиатский рынок стал привлекательнее американского
На обочине
Конкурента Tesla обвинили в грандиозной лжи. Слава и миллиарды соперника Илона Маска тают на глазах
В регионах страны наградили призеров чемпионатов WorldSkills Russia 2020
Безработным на Гавайях раздадут деньги для походов по ресторанам
Дорога в жизнь
Как проходил чемпионат молодых профессионалов
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ показала задержание воров за кражу подаренной Путиным иконы
«Хочу испытать оружие на человеке»
Россиянин расстрелял двух девушек из любопытства. Это убийство он планировал 20 лет
Генерал СВР рассказал о сложностях поисков иностранной агентуры
ФСБ задержала воров за кражу подаренной Путиным иконы
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Тюремщики решили потратить три миллиарда рублей на борьбу с мошенниками на зонах
Chief of Staff David Elazar (1925-1976) reviews ranks of Israel Defense Force troops from an armoured personnel carrier as they line up with Patton and Centurion tanks in the Sinai Desert at the end of the country's biggest military exercises since the six-day war, Israel, 22nd March 1972. (Photo by Кто вы, мистер Беер?
Советский разведчик проник в руководство Израиля и добыл секреты НАТО. Мир так и не узнал его имени
Все материалы
Наука и техника
Бюджетный убийца
США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
Затравленная за поездку на Бали конькобежка выложила оттуда фото в бикини
«Ему хочется крови? Мы ее пустим!»
Нурмагомедов и Гэтжи рассказали, что думают друг о друге и битве за чемпионский пояс
Нурмагомедов жестко ответил на вопрос об отце
«Теперь английский футбол представлен в России полностью»
Руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Спорт об успехах, трудностях и планах
Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов порассуждал о страшных российских холодах
Никита Кучеров«Мы заставили плавиться лед»
За Кубок Стэнли бились семь хоккеистов из России. Чем запомнился «русский» финал?
Нурмагомедову пообещали грандиозного соперника для тридцатого поединка
Все материалы
Культура
Умер автор мультфильма «Фунтик»
Паранормальное давление
Ходячие мертвецы, монстры и малыш Йода: главные сериалы октября
Алексей Учитель прокомментировал слухи о романе с Кристиной Асмус
Между Михалковым и Кончаловским
Черный Берлин, пьяная Дания и блокадный Ленинград: главные премьеры Московского кинофестиваля
Фильм про Нагорный Карабах исключили из программы ММКФ
Гусарская бравада
Бородино, машина времени и Гарик Харламов в новом сериале на ТНТ
Мэрайя Кэри рассказала об избивавшем ее родственников отце
Все материалы
Интернет и СМИ
Российская журналистка покончила с собой у здания МВД
Империя должна умереть
 
Познер назвал Навального политическим оппортунистом
«Хорошие дела достигнут аудитории»
Крупнейшие интернет-компании России взялись за социальную рекламу. Зачем им это нужно?
Мужчина упустил работу в Google из-за письма в папке со спамом
«Он может попасть не в те руки, как и обычное оружие»
Искусственный интеллект уже помогает людям, но законы его не контролируют. Чем это опасно?
Петросян прятал сына от Степаненко на родине новой жены
Все материалы
Ценности
13-летний школьник стал маникюрщиком ради спасения парализованного брата
Плотник бросил работу, начал торговать автозагаром, разбогател и прославился
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям»
Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
В России вор вынес из салона красоты аппарат для эпиляции и попал на видео
Дочь Трампа вышла в свет в дорогостоящей одежде и была обругана в сети
«Единственная красавица в семье Кардашьян» показала фото в нижнем белье
Сказочный миллиардер
Сын эмира Дубая скупает роскошные яхты, самолеты и верблюдов. И остается любимцем народа
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Подарок брата помог женщине раскрыть семейную тайну
Женщина похудела на 61 килограмм и подверглась травле в сети
Меган Маркл разочаровала принца Филиппа
Мишель Фурнире (в центре)Монстр из ниоткуда
Пропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
Внебрачная дочь бельгийского короля отсудила право на титул принцессы
Томас Маршалл, Дональд Макартур и Джеймс Дукат возле маяка на Эйлин-МорОстров проклятых
Смотрители маяка бесследно исчезли с безлюдного острова. Перед пропажей они оставили странные записи
Все материалы
Volkswagen готовится к продаже бренда Lamborghini
Кроссоверы BMW X и купе BMW M8 на гоночном треке
Что веселее — порхающий диван или летающий шкаф?
Представлен первый в мире водородный седан класса люкс
Забытые концепты: бразильское чудо FEI X3 Lavinia
Кем и с какой целью был создан межгалактический доставщик пиццы?
Автопилот Tesla оказался хуже, чем системы помощи у Mercedes-Benz, BMW и Audi
Черная зависть! Особые BMW для рынка Южной Африки
Рождены на Черном Континенте. Желанны во всем мире
Honda объявила об уходе из Формулы-1
Все материалы
Дом
Названа средняя стоимость элитной квартиры в Москве
Россияне скупили элитные дома на Рублевке
На российском рынке жилья заметили «пузырь»
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
Россиянин обманул владельца квартиры с помощью его брата-близнеца
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Шторм в российском регионе сдул забор и завалил машины кирпичами
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
В России анонсировали генеральную уборку
«Есть школы, где туалет во дворе»
Бесконечные отчеты, принудиловка и идеология: что нужно изменить в российском образовании?
Сотни сотрудников учреждений культуры Удмуртии повысят квалификацию
Без начала и конца
В России возрождают советскую мечту о скоростной железной дороге. Зачем она нужна?
В российском регионе выделили миллионы рублей на переобучение женщин с детьми
A midwife uses a hornlike wooden device to listen to a fetus' heartbeat. (Photo by Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images)«Люди вообще не решаются заводить детей»
Население России сокращается с каждым годом. Как стране преодолеть этот кризис?
В российском регионе появился цех по переработке молока
Все материалы