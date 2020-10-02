Женщина четыре года жила с неправильным диагнозом и умерла от рака

Неправильный диагноз, поставленный врачом, привел к смерти страдавшей колоректальным раком 40-летней британки. На протяжении четырех лет Люси Огилви уверяли, что испытываемые ею боли — следствие геморроя, пишет Daily Mirror.

Муж Люси Иан, помогавший собирать средства на лечение с помощью платформы GoFundMe, сообщил о ее смерти 10 сентября. По его словам, в последние дни состояние больной резко ухудшилось. «Чувствую некоторое облегчение от того, что она больше не мучается», — написал он.

При жизни женщина неоднократно жаловалась врачу на боли, однако тот не рассматривал версию онкологического происхождения недуга на протяжении нескольких лет.

В мае 2019 года у Люси диагностировали колоректальный рак четвертой стадии. Решив бороться за жизнь ради своей семьи, мать двоих детей начала принимать необходимые препараты и прошла курс химиотерапии. После кратковременного улучшения, заболевание вновь начало прогрессировать. В начале 2020 года доктора пришли к выводу, что британке осталось жить несколько месяцев.

Когда все доступные способы лечения не дали результата, онколог посоветовал попробовать иммунотерапию, способную успешно справляться с некоторыми видами онкозаболеваний на поздних стадиях. Трудность состояла в том, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) не предусматривает данный метод для лечения типа рака, диагностированного у Люси, и ей нужно было самостоятельно оплатить дорогостоящее лечение. Тогда британка вместе с мужем запустила кампанию по сбору средств, однако воспользоваться деньгами так и не смогла.

«Мне очень жаль, что мы не дошли до иммунотерапии, которую собирались оплатить с вашей помощью. Надеюсь, вы поддержите просьбу Люси направить эти деньги на борьбу с коварным заболеванием», — написал Иан в сообщении, адресованном участникам кампании. Он также поблагодарил всех за помощь и поддержку от лица своих дочерей — семилетней Ифы и двухлетней Энид.