Бывшего VIP-охранника из Росгвардии обвинили в изнасиловании проститутки

В Татарстане двух россиян, в том числе экс-работника Центра по обеспечению безопасности высших должностных лиц Управления вневедомственной охраны (УВО) Росгвардии, обвинили в изнасиловании проститутки и вымогательстве. Об этом в пятницу, 2 октября, «Ленте.ру» рассказала адвокат потерпевшей Рушана Камалова.

По версии следствия, 12 октября 2019 года бывший VIP-охранник и еще один фигурант дела ворвались к ожидающей постоянного клиента секс-работнице, надели на нее наручники и потребовали сдать сутенера. Узнав, что женщина «работает на себя», они предложили ей свое покровительство, а получив отказ, потребовали деньги.

Вымогатели забрали из кошелька проститутки восемь тысяч рублей, а еще 20 тысяч рублей, угрожая избиением, заставили перевести на карту. Перед тем как уйти, злоумышленники изнасиловали секс-работницу.

Адвокат отметила, что один из фигурантов дела работал в Росгвардии с апреля 2019 года, однако, как следует из официального письма начальника регионального УВО, был уволен за четыре дня до инцидента по собственному желанию.