Мужчина потратил крупную сумму и испортил другу первое свидание

Житель шотландского города Глазго потратил крупную сумму и подговорил официантов принести торт с надписью «Ты выйдешь за меня замуж?» другу во время его первого свидания с девушкой. Об этом сообщает издание Metro.

Строитель Ли МакАйвер (Lee McIver) решил разыграть своего друга Стивена Дюранда (Stephen Durand), который отправился в ресторан на первое свидание с девушкой. За полчаса до прихода пары в ресторан МакАйвер позвонил туда и, представившись Дюрандом, сообщил, что собирается сделать предложение своей девушке.

В то же время он подговорил приятеля, которого не знает Дюранд, поужинать за соседним столиком и снять испорченное свидание на видео.

Сотрудники ресторана приглушили освещение в зале и принесли жертве розыгрыша и его девушке просекко и чизкейк на тарелке, декорированной надписью: «Ты выйдешь за меня?». На записи видно, как пара говорит: «Нет, это 100 процентов не наше!», когда чизкейк подносят к их столику.

Розыгрыш обошелся МакАйверу в 140 фунтов (13,9 тысячи рублей), включая 100 фунтов (9,9 тысячи рублей), которые он дал своему другу Майклу Дочерти (Michael Docherty), чтобы поесть в ресторане. Оставшиеся 40 фунтов (3,9 тысячи рублей) пошли на оплату десерта, шампанского и чаевых.

Зачинщик розыгрыша рассказал, что девушка Дюранда была не слишком впечатлена произошедшим, зато его друг посмеялся, когда понял, что произошло.

Ранее сообщалось, что мужчина упал с лодки, когда сделал предложение своей возлюбленной. На записи видно, как взволнованная будущая невеста случайно запустила мотор своей лодки и упала, находясь в плавсредстве, а ее будущий муж оказался в воде.