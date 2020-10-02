Почти 400 новых магазинов открылись в Подмосковье с начала года

За первое полугодие на территории Московской области открылось 397 объектов сферы торговли, в результате было создано более двух тысяч рабочих мест, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в пятницу, 2 октября.

«Постоянный рост торговых площадей в Московской области еще раз подчеркивает высокую инвестиционную привлекательность региона», — сказал Разин.

По его словам, наибольшее количество объектов открылось в городских округах: Богородский, Долгопрудный, Электросталь, Истра, Одинцовский, Ивантеевка.

Из внебюджетных источников финансирования в отрасль привлечено около девяти миллиардов рублей, уточнил он.

Министр добавил, что открытие новых торговых объектов делает жизнь в регионе комфортнее, так как нет больших очередей.