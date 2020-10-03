Задержан замглавы СИЗО с Ефремовым

Столичные следователи заподозрили замглавы следственного изолятора №5, известного как «Водник», в крупной растрате. Как сообщает «Интерфакс», его задержали. Именно в этом изоляторе находится актер Михаил Ефремов, который летом стал виновником смертельной аварии в центре Москвы.

«Сергей Мацкевич задержан накануне по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере)», — рассказал агентству осведомленный источник. По его словам, речь идет о хищении продуктов или денег, выделенных на закупку еды.

Business FM уточняет, что арестовывать Мацкевича не будут: он останется на свободе, так что следствие должно его отпустить. В таком случае оно обычно ограничивается подпиской о невыезде.

Ранее в сентябре Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. В колонии ему придется провести почти 8 лет. Кроме того, Ефремов на три года лишен водительских прав.