Губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем Московской области. Об этом сообщается на сайте областного правительства в воскресенье, 4 октября.

«День Московской области — наш праздник. Мне очень хочется поздравить всех, кто здесь живет и работает, растит детей и считает Подмосковье своим домом», — сказал Воробьев.

Он отметил уникальность региона, который для одних «выражается в музеях, усадьбах и таких древних городах, как Коломна, Зарайск и Серпухов», а для других — в новых предприятиях, дорогах и электричках.

«Подмосковье может быть разным, но главное, что в области хочется жить вместе с близкими», — добавил он.

Глава региона подчеркнул, что для развития Подмосковья власти делают все необходимое. По его словам, жители региона могут рассчитывать на качественную медицину и образование.

День Московской области с 2001 года празднуется в первое воскресенье октября. В этом году Подмосковью исполнился 91 год.