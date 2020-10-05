Десятки тысяч гаджетов Apple продали тайком

Корпорация Apple подала в суд на утилизирующего технику партнера GEEP Canada, обвинив его в перепродаже переданных на уничтожение устройств. Компания утверждает, что подрядчик продал более 100 тысяч единиц iPhone, iPad и Apple Watch, переданных на переработку по договору, пишет Business Insider.

Пропажу заметили во время аудита со стороны Apple. Выяснилось, что некоторые гаджеты переносили в места, не попадавшие в поле зрения камер наблюдения, и хранили отдельно от другой техники. Анализ серийных номеров показал, что, несмотря на передачу подрядчику, примерно 18 процентов устройств по-прежнему оставались активны в сетях операторов связи. Представители компании предполагают, что число проданных устройств может быть намного выше, так как при проверке учитывались только модели с LTE.

В опубликованном изданием The Logic иске Apple отмечает, что в период с 2015 по 2017 год передала на утилизацию в GEEP Canada более 530 тысяч единиц iPhone, 25 тысяч iPad и 19,2 тысячи Apple Watch. Кражи были выявлены в период между 2017 и 2018 годами. С тех пор корпорация не сотрудничала с GEEP Canada. Компания потребовала выплатить 31 миллион канадских долларов (около 23 миллионов долларов США — прим. «Ленты.ру»), а также все деньги, заработанные при перепродаже.

GEEP утверждает, что продажей устройств занимались трое недобросовестных сотрудников, поэтому взыскивать средства следует с них, однако представители Apple настаивают на том, что причастные к кражам занимали не последние должности в компании. «Должностные лица и директора GEEP знали или могли догадываться о существовавшей схеме», — отмечается в иске.