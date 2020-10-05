Стали известны детали переговоров Путина и Клинтона о войне в Чечне

В 1999 году на встрече в Осло 42-й президент США Билл Клинтон и занимавший на тот момент пост премьер-министра России Владимир Путин обсуждали войну в Чечне. Детали их переговоров стали известны из рассекреченной стенограммы, опубликованной на сайте цифровой библиотеки Клинтона. Документы стали доступны в 2019 году, однако журналисты обратили внимание на них только сейчас.

В ходе беседы американский лидер выразил озабоченность ситуацией в Чечне, в частности положением мирного населения, которое, по его словам, оказалось на грани гуманитарной катастрофы. Клинтон также отметил, что пытается поддерживать принимаемые Москвой меры по борьбе с террористами и избегает критических публичных высказываний на этот счет, однако подчеркнул, что российские власти должны предложить и другие пути разрешения конфликта.

«Вам нужна параллельно политическая стратегия, которая как бы будет говорить: "Вот что мы собираемся делать в дополнение к военным действиям"... Без политической стратегии вы проиграете по всем фронтам — люди будут умирать, а вы так и не сможете закончить с этим конфликтом», — заявил президент США. После этого он также неоднократно призвал Москву найти в Чечне хотя бы какого-нибудь партнера для переговоров.

В ответ Путин отметил, что выполнить подобные требования будет не так просто. «Я согласен, что нам нужно найти партнера, но я не знаю, как мы это сделаем... Русский народ не примет переговоров с террористами», — пояснил он.

Российский политик признал, что власти допустили ряд ошибок в ходе боевых действий. «Наши пилоты ударили по нашим же людям на нашей территории», — уточнил Путин. При этом он заверил американских коллег, что российские войска не будут прибегать к массовым бомбардировкам районов, где могут скрываться боевики.

В то же время Путин подчеркнул, что Москва не собирается сидеть сложа руки и ждать, когда у нее есть возможность уничтожить террористов.

В декабре 1994 года в Чечне началась первая чеченская кампания, целью которой было возвращение контроля Москвы над территорией республики. Война завершилась в августе 1996 года подписанием Хасавюртовских соглашений, российские войска полностью выводились из Чечни, а решение о статусе региона было отложено до 31 декабря 2001 года.

Однако подписание соглашений не привело к ожидаемым изменениям, в регионе началась глубокая криминализация жизни. В 1999 году началась вторая чеченская кампания, активная боевая фаза которой продлилась до весны 2000-го.