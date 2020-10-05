На портале для предпринимателей Москвы запустили навигатор по мерам поддержки

На едином портале MBM.MOS.RU запущен новый онлайн-сервис для предпринимателей, работающих на территории Москвы. Он представляет собой специальный навигатор по мерам поддержки бизнеса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Интерактивного помощника разработала команда MBM.MOS (ГБУ «Малый бизнес Москвы»), подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы. С помощью онлайн-сервиса можно оперативно получить информацию о финансовых, налоговых, имущественных, правовых мерах поддержки, которые подойдут конкретному вашему бизнесу. Предприниматель сможет узнать, какие образовательные мероприятия и программы обучения будут полезны именно ему, а также изучить подборку необходимых онлайн-сервисов для бизнеса. Получить информацию о мерах поддержки с помощью интерактивного помощника могут и самозанятые.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зарегистрироваться в личном кабинете mbm.mos.ru. После введения ИНН пользователю будут предоставлены результаты экспресс-проверки, которые разбиты на блоки «Обучение», «Меры поддержки», «Онлайн-продукты» и «Антикризисные меры поддержки».

«Экспресс-проверка не займет много времени и позволит сразу узнать, на какие меры поддержки может рассчитывать предприниматель», — сообщил руководитель городского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Также на основе данных экспресс-проверки можно узнать, соответствует ли компания основным критериям для получения различных субсидий и по каким причинам возможен отказ. По результатам ответов на дополнительные вопросы интерактивный помощник адресно подберет подходящие программы субсидирования.

«Для нас важно внедрять продукты, максимально полезные для предпринимателей Москвы. Сервис позволит найти субсидии именно для вашего бизнеса по ИНН. А ответы на дополнительные вопросы (например, являетесь ли вы резидентом технопарка) детализируют подбор», — рассказал генеральный директор «Малого бизнеса Москвы» Андрей Железняков.

Подать заявку на субсидии на развитие и покупку оборудования для малого и среднего бизнеса (в том числе резидентам технопарков, гостиницам и социальным предприятиям) сейчас можно на портале MBM.MOS.RU. В августе набор сфер деятельности предприятий, которые могут рассчитывать на поддержку, был расширен. В них были включены дошкольное, общее и дополнительное образование детей, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт.

Всего на едином портале MBM.MOS.RU можно найти более двух десятков онлайн-сервисов и услуг, полезных для ведения бизнеса в Москве.