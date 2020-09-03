В Москве продлен срок приема заявок на субсидии для малого и среднего бизнеса

Срок приема заявок на субсидии малому и среднему бизнесу продлен до 1 октября. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Решение было принято на основании обратной связи от предпринимателей и текущих показателей реализации программ субсидирования предпринимателей Москвы.

В ведомстве отметили, что в число компенсируемых расходов, прием заявок на которые был продлен, вошли: участие в выставках в России и за рубежом, продвижение товаров на маркетплейсах, оплата услуг сервисов по доставке еды, ведение бизнеса по франшизе, развитие бизнеса и покупка оборудования, в том числе резидентам технопарков, гостиницам и социальным предприятиям.

Также в августе был расширен перечень получателей поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). В перечень добавлены новые сферы деятельности предприятий, который могут рассчитывать на поддержку.

Поддержку от правительства Москвы смогут получить индивидуальные предприниматели и компании, работающие в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в области культуры, организации досуга и развлечений, предоставляющие услуги в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта. Кроме того, на субсидии смогут претендовать художественные галереи и арт-аукционы.

«Всего к этому моменту в 2020 году было одобрено более 800 обращений о выделении субсидий для малого и среднего бизнеса на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей. Мы постоянно работаем над тем, чтобы как можно больше московских предпринимателей могли получить финансовую поддержку от города», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Правительство Москвы также упростило требования к документам, которые необходимо предоставить для получения субсидий. В частности, из перечня исключены бухгалтерская отчетность и документы на главного бухгалтера. Кроме того, отменены требования по сроку заверения сторонними организациями и по заверению документов торговыми площадками и сервисами по доставке продуктов питания.

Подать заявки на получение субсидий для бизнеса от правительства Москвы можно онлайн на портале MBM.MOS.RU.

«Возможность обратиться за финансовой поддержкой дистанционно через портал, созданный для поддержки бизнеса в Москве, упрощает процесс подачи заявки и экономит время предпринимателей», — подчеркнул генеральный директор «Малого бизнеса Москвы» Андрей Железняков.

