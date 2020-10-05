В Москве начали действовать новые ограничительные меры из-за коронавируса

В Москве с 5 октября начали действовать новые ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса. Согласно им, предприятия должны перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов сотрудников.

Соответствующий указ мэра столицы Сергея Собянина будет действовать с 5 по 28 октября. В первую очередь это касается работников старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.

Московские власти также ввели в школах продленные каникулы — они будут длиться две недели вместо одной, с 5 по 18 октября.