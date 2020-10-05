Люксовый бренд вновь вернул в моду тренд из 90-х

Французский модный дом Balmain представил весенне-летнюю коллекцию на Неделе моды в Париже и вернул тренд из прошлого. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Речь идет об одежде в неоновых расцветках, которая была популярна в 90-х. Так, одна модель продемонстрировала на себе образ, полностью состоящий из вещей желто-неонового цвета: на ней были брюки клеш, майка и пиджак с объемными плечами. Другая девушка продефилировала в лонгсливе с подплечниками упомянутого оттенка и розовой асимметричной мини-юбке. Кроме того, несколько манекенщиков также прошлись по подиуму в костюмах неоновых цветов.

Фото опубликовано @balmain

Материалы по теме От бедра Брюки клеш обожали во всем мире и презирали в СССР. Почему они вернулись в моду? Коронный прием Советские ковры и преклонение перед женщиной: во что COVID-19 превратил главное модное событие года

Отмечается, что фактурные плечики, упомянутые ранее, были вдохновлены стилем 80-х, и они стали отличительный чертой линейки. Ими были отделаны пиджаки, футболки, платья укороченные топы и другие изделия.

Вдобавок креативный директор люксового бренда Оливье Рустен включил в новую коллекцию одежду из денима. В частности, женские джинсы клеш разных оттенков, платья, а также мужские футболки и бермуды.

В сентябре облегающая юбка из 90-х вернулась в моду благодаря соцсетям. Речь идет о юбке-карандаш в пол, ставшей трендом в 2020 году. Чаще всего ее сочетают с кроп-топами, объемными свитерами или топами в бельевом стиле, которые носят навыпуск.