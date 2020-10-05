«Норникель» оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ

Компания «Норникель» оценила размер ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 21,4 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании в понедельник, 5 октября.

В заявлении подчеркивается, что «Норильско-Таймырская энергетическая компания», входящая в группу компаний «Норникель», не оспаривает сам факт вреда окружающей среде в результате аварии, но считает, что Росприроднадзор при расчете суммы ущерба «допустил серьезное отступление от действующих методик расчета размера вреда окружающей среде, а также правоприменительной практики». Ведомство оценило вред для водных объектов в 147 миллиардов рублей и для почвы примерно в 739 миллионов рублей.

«Росприроднадзор применил коэффициент длительности негативного воздействия в максимально возможном размере равном 5, который применяется в случае, когда нарушитель не предпринял никаких действий в течении 500 часов (более 20 суток) с момента аварии для устранения ее последствий», — пояснили в «Норникеле». Этот коэффициент в компании считают завышенным.

Ранее компания «Норникель» разработала план рекультивации земель, пострадавших из-за разлива дизельного топлива. Там будут поставлены нефтеловушки и ликвидированы дренажные системы, будут установлены боновые заграждения. С 2021 по 2022 год специалисты проведут комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. В результате разгерметизации цистерны вылилось 20 тысяч кубометров нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб для водных объектов в 147 миллиардов рублей и для почвы примерно в 739 миллионов рублей.