Раскрыт способ обнаружения российского «Новичка»

Подразделения армии США скоро начнут получать систему обнаружения химических веществ Contamination Indicator/Decontamination Assurance System (CIDAS), способную быстро и просто обнаруживать нейротоксины, сообщает Janes. К подобной группе веществ относятся, в частности, соединения, известные в России как «Новичок».

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В публикации агентства раскрывается, что предлагаемый способ «предназначен для улавливания определенных классов нейротоксинов, таких как нервно-паралитические вещества, чрезвычайно токсичные для человека», «при низких уровнях концентрации».

CIDAS использует «сложные белки, вырабатываемые естественным путем живыми организмами, которые действуют как катализаторы определенных биохимических реакций». «Когда они наносятся на поверхность в жидкой форме в виде спрея, изменение цвета определяет точное место заражения боевым химическим веществом», — отмечает Janes.

В сентябре один из разработчиков нервно-паралитических веществ класса «Новичок», доктор химических наук Вил Мирзаянов назвал возможное вещество из дела Алексея Навального. По его мнению, речь идет о соединении под кодовым названием А-242.