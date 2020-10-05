Стало известно о пассажирах прилетевшего в Ереван российского спецборта

На борту прибывшего в Ереван российского самолета Ил-96-300 из состава специального летного отряда «Россия» находились члены группы, занятой в подготовке к заседанию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом стало известно «Sputnik Армения», сообщается в Telegram-канале агентства.

Материалы по теме «Переговоры бессмысленны» В войне за Карабах у Азербайджана появился мощный союзник — Турция. Чем ответят Армения и Россия? «Надень форму, сынок, и иди» Снаряды во дворах, сгоревшие машины и раненые дети: война в Нагорном Карабахе глазами мирных жителей

Число пассажиров, их имена и должности не уточняются. Другие подробности также не приводятся.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что не располагает информацией о том, кто мог прилететь в Ереван на указанном самолете, отмечало РИА Новости.

О том, что в столицу Армении из Москвы прилетел российский спецборт, стало известно ранее в понедельник, 5 октября. Воздушное судно с бортовым номером RA-96019 вылетело из российской столицы в 09:14 и приземлилось в Ереване спустя 2 часа 40 минут. Кто и для каких целей прибыл на этом рейсе, не сообщалось. Обычно спецотряд «Россия», который подчиняется Управлению делами президента, обеспечивает перевозку должностных лиц страны и высокопоставленных представителей российских спецслужб и Вооруженных сил.