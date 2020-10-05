Осужден тайком прокалывавший презервативы перед сексом мужчина

Жителя английского города Вустер приговорили к четырем годам лишения свободы после того, как выяснилось, что он тайком прокалывал презервативы перед сексом, пишет портал Worcester News.

В иске возлюбленной 47-летнего Эндрю Льюиса говорится, что в марте 2018 года женщина случайно обнаружила в одном из ящиков общей прикроватной тумбочки булавку и несколько проколотых презервативов. Заподозрив неладное, она решила проверить мусорное ведро и нашла там недавно использованный презерватив, который также был проколот. Случай, который был расценен как изнасилование, всплыл в ходе обращения женщины в полицию в связи с другим конфликтом.

Судья подчеркнул, что Льюису очень повезло, что обманутая женщина не забеременела. Он приговорил британца к четырем годам тюрьмы, отметив, что данный срок может сократиться при хорошем поведении.

В свое оправдание Льюис заявил, что пытался заставить партнершу сменить метод контрацепции. Он решил, что если презерватив порвется, возлюбленная откажется от использования презервативов, и это улучшит качество близости. Позже мужчина назвал свой поступок самой большой глупостью, которую он когда-либо совершал. Он добавил, что не планировал заводить ребенка.