Гибель молодой россиянки в уличной драке попала на видео

mk

Во Владивостоке молодая россиянка погибла в подростковой уличной драке. Ее гибель зафиксировал видеорегистратор случайного водителя. Кадры происшествия в понедельник, 5 октября, публикует «Вести Приморье».

На видео видно, что в ночное время группа молодых людей устроила драку посреди проезжей части, из-за чего водитель автомобиля, зафиксировавшего происшествие, вынужден был сбавить скорость. В какой-то момент к дерущимся подбежала девушка, которая получила удар кулаком и упала на асфальт. После этого драка прекратилась, потерпевшую поднял на руки один из молодых людей и унес с проезжей части. После случившегося потерпевшую в срочном порядке доставили в реанимацию, где не приходя в сознание она и скончалась.

Самые интересные видео — в нашем YouTube подписаться