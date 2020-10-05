В Сирии ограничили продажу хлеба из-за кризиса

Власти Сирии ввели ограничения на продажу хлеба, который государственные магазины отпускают по пониженным ценам за счет субсидий, пишет Guardian.

Такое решение может подвергнуть большие семьи риску голодной смерти из-за усугубления экономического кризиса в стране, отмечает издание. Ранее власти ввели систему электронных карточек на хлеб. Согласно распоряжению, семья из двух человек имеет право купить только одну упаковку в день, из четырех человек — две, из шести — три, а более многочисленным семьям позволено приобрести не более четырех упаковок хлеба.

Чтобы купить больше, семьи должны идти на черный рынок, где цены составляют 500 сирийских фунтов за упаковку по сравнению со 100 фунтами за субсидируемый государством хлеб. Кроме пандемии, страна столкнулась с рухнувшей валютой и стремительно растущей инфляцией.

По оценкам ООН, 90 процентов сирийцев в частях страны, контролируемых режимом, живут за чертой бедности, а безработица достигла 80 процентов. Такие продукты, как мука, сахар, рис, топливо и лекарства все труднее найти на полках магазинов. Сирийский экономист Осама Кади отметил, что ситуация в Сирии с экономической точки зрения находится в худшей точке со времен Первой мировой войны, а страна рискует скоро столкнуться с повсеместным голодом.

Ранее миру предрекли голод «библейских масштабов» вследствие пандемии коронавируса. Такое мнение выразил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли.