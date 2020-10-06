Воробьев оценил готовность госпиталя для пациентов с COVID–19 в парке «Патриот»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность к открытию временного инфекционного госпиталя для пациентов с коронавирусом в парке «Патриот». Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 6 октября.

«Еще раз хочу обратить внимание, что мы очень плотно работаем с министерством обороны. Уже первые врачи из Военно-медицинской академии приехали», — сказал Воробьев.

По его словам, лечение в центре будет осуществляться по стандартам и протоколам, которые предусмотрены и министерством здравоохранения. Он уточнил, что госпиталь сможет принять первых пациентов уже во вторник вечером. В настоящий момент стационар рассчитан на 1,4 тысячи пациентов, 20 коек оснащены аппаратами ИВЛ, добавил Воробьев.

«Большие ресурсы регион направляет на то, чтобы каждый пациент получил своевременную помощь. Мы привлекли порядка 300 дополнительных разъездных автомобилей, чтобы машины скорой помощи не ждали, пока будет проводиться КТ-исследование», — отметил губернатор.

Для работы в инфекционном центре задействованы специалисты из Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге, а также врачи из Одинцовской областной больницы, говорится на сайте областного правительства.