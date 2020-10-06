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В Совфеде раскритиковали памятник Горбачеву в Германии

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Фото: Facebook

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал памятник экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву в Германии, сообщает РИА Новости.

По его мнению, монумент вышел «просто бездарным». Сам Горбачев оказался неузнаваем и изображен «каким-то мелким худощавым бюрократом в стеганой курточке и мятых брючках». «Не его лицо, не его фигура», — сказал Пушков.

Он отметил «странный молоточек» в руке скульптуры бывшего советского лидера, который, по словам сенатора, сделал для Германии больше, чем для своей страны. «Сей монумент можно считать памятником безымянному немцу под названием "В нерешительности с молоточком". Нерешительность, пожалуй, единственное, что схвачено верно», — заключил член Совфеда.

Ранее Алексей Пушков говорил, что воссоединение Германии стало примером провала политики Михаила Горбачева на германском направлении. Сенатор пояснил, что бывший советский генсек, а за ним российский президент Борис Ельцин делали «упреждающие уступки» в надежде на встречные действия, которых никто не дождался.

Памятник Горбачеву был открыт в городе Дессау-Рослау в федеральной земле Саксония-Анхальт 3 октября по случаю 30-летия воссоединения Германии.

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