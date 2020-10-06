Бразильский футболист принял роды у жены на тротуаре

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Бразильский футболист Брайан Борхес принял роды у жены на тротуаре. Видео появилось на YouTube-канале FocusOn News.

По информации Daily Mail, спортсмен вместе с супругой выходил из дома, чтобы поехать в больницу. За несколько метров до места парковки у женщины отошли воды, и она легла. По словам Борхеса, он увидел головку новорожденной, подставил руки и принял малыша. Вскоре женщину вместе с ребенком увезли в больницу. Футболист заявил, что запомнит этот момент на всю жизнь и будет рассказывать дочери о случившемся.

24-летний Борхес выступает за клуб второго дивизиона чемпионата Бразилии «Наутико». Всего в составе команды он провел 13 матчей и забил один мяч.