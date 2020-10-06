Москвичи избежали наказания за объевшегося наркотиками минипига Бориса

Владельцы минипига по кличке Борис, который объелся наркотиками, избежали наказания. Полиция вынесла отказ в возбуждении уголовного дела. Об этом во вторник, 6 октября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, в ходе проверки полицейские установили, что документы по госпитализации поросенка были оформлены неверно. В бумагах отсутствовала информация о наличии в крови животного следов экстази, при этом были данные о симптомах. В связи с этим возбудить уголовное дело в отношении москвичей — владельцев карликовой свиньи не представлялось возможным.

Минипиг оказался в медицинском учреждении несколько недель назад. Его владелица сообщила, что животное съело несколько таблеток на улице возле жилого комплекса «Савеловский». При этом женщина, по данным издания, вела себя неадекватно и сама написала заявление в полицию. Здоровье поросенка вне опасности, врачам удалось оказать ему своевременную помощь.