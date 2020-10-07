Путин рассказал об отказе от алкогольного напитка

Президент России Владимир Путин рассказал, что отказался от пива, так как от него «брюхо растет». Его слова приводит ТАСС в среду, 7 октября.

«Я стараюсь пиво не пить в последнее время, брюхо растет», — сказал он в ответ на вопрос журналиста, может ли глава государства «попить пивка с друзьями в пятницу после работы» без охраны.

Президент добавил, что есть определенные ограничения, но есть и компенсация — чувство морального удовлетворения от доверия людей.

В 2018 году российский лидер уже признавался, что пиво любит, но старается пить поменьше.

Путин занимается восточными единоборствами с 11 лет, имеет звания мастера спорта по дзюдо и самбо. В 2006-м он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, имеет черный пояс по карате.