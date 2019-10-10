Путин высказался о пьянстве в России

Президент России Владимир Путин в ходе форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде указал на прогресс в сфере снижения пьянства среди населения. Об этом сообщается на сайте Кремля в четверг, 10 октября.

Сославшись на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), глава государства отметил, что в России сократилось потребление крепких спиртных напитков. По его словам, это привело к росту средней продолжительности жизни.

1 октября ВОЗ сообщила, что с 2003 года потребление алкоголя в стране снизилось на 43 процента. До этого, весной, о почти двукратном сокращении потребления алкоголя рассказала глава российского Минздрава Вероника Скворцова.

В апреле 2016-го Путин пообещал продолжить борьбу с пьянством в стране, но «аккуратно», а не «по сценарию середины 80-х годов». Речь идет о появлении недоброкачественного алкоголя.

Последний сухой закон был введен в СССР в 1985 году.

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