Жители Пекина захотели избежать двойной эпидемии и устроили дефицит вакцины

В Пекине местные жители устроили дефицит вакцины от гриппа, раскупив все препараты из-за опасений двойной эпидемии в случае новой волны COVID-19. Об этом пишет издание The Guardian.

Отмечается, что еще в сентябре китайские власти посоветовали гражданам пройти вакцинацию от гриппа, чтобы избежать двойной эпидемии: они опасаются повторной вспышки заболеваемости коронавирусом и рассчитывают на снижение смертности от вирусной инфекции.

В Пекине клиники уже сообщают о серьезной нехватке препаратов, жители других регионов страны жалуются, что им так и не сделали прививки. По данным администрации клиники пекинского района Чаоян, в листе ожидания на вакцинацию находятся уже 1,2 тысячи человек, но к концу сентября получено только 400 доз вакцины, и новые партии не предвидятся.

Препараты против гриппа, продаваемые через интернет, стоят 450 юаней (примерно 5,2 тысячи рублей) — в три раза дороже, чем в государственных клиниках. Некоторые интернет-пользователи пишут, что не собираются не только покупать препараты, но даже вакцинироваться в клинике. «Я решила не делать прививку. Просто вымою руки и надену маску. Нечего бояться», — заявил один из них.

В сентябре Всемирная организация здравоохранения отказалась считать коронавирус сезонным заболеванием. По ее словам, когда идет обсуждение волн инфекции, подразумевается сезонность заболевания, как у гриппа. Его активность выражается в росте случаев заражения в зимние месяцы в Северном и Южном полушариях.

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