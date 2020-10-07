Покупатели подвергли критике оголяющий грудь купальник бренда

Покупатели онлайн-ретейлера Shein обругали купальник бренда за чересчур откровенный дизайн и маленький размер. На размещенные на сайте фотографии и комментарии обратили внимание журналисты Daily Mail.

Речь идет о бикини модели Cut-Out Halter Triangle стоимостью почти 17 долларов (около 1,3 тысячи рублей). Вещь представлена на сайте марки в четырех цветах: красном, желтом, а также розовом — неоновом и пастельном. Верх купального костюма оформлен вырезом, который оголяет нижнюю часть груди, а плавки на завязках выполнены в виде стрингов.

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Отмечается, что в комментариях под описанием товара многие пользователи подвергли бикини критике за слишком глубокий вырез. При этом другие подчеркнули, что из-за чересчур маленького размера он обнажил их грудь и ягодицы. «В этом купальнике лучше не двигаться, чтобы ничего не выпало», «Моя грудь постоянно выпадает из-за этого выреза!», «Я купила размер побольше, и он не закрыл даже половину моей груди», «Мой привычный размер оказался для меня маленьким, я даже не смогла натянуть плавки», — писали пользователи.

Ранее в августе покупатели сочли новый купальник бренда чересчур крошечным и обругали его в сети. Модель Хлои Саксон опубликовала фото в слитном купальном костюме со змеиным принтом, который оформлен глубоким декольте, а также вырезами на животе, талии и под грудью. Клиенты марки раскритиковали предложенный товар.