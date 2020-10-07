В США назвали «странный» Су-57 кабриолетом

Совершающий «странный» полет (без фонаря) истребитель Су-57 в материале The Drive назван кабриолетом.

В публикации американского издания допускается, что таким образом, вероятно, проверяются нагрузки, испытываемые пилотом в случае аварийной эвакуации из кабины.

The Drive, обратившее внимание на ролик, посвященный 100-летию 929-го Государственного летно-испытательного центра Минобороны России имени Валерия Чкалова, пишет, что «ветровое стекло кабины остается на месте, а задняя часть, включая каркас, полностью удалена».

Издание напоминает, что в настоящее время подобные испытания в США не проводятся, а американские пилоты могут летать на истребителе без фонаря только в результате несчастного случая.

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В том же ролике был продемонстрирован пуск ракеты Р-37М истребителем Су-35С.

В июне в «Ростехе» сообщили, что Су-57 более 3500 раз поднимался в воздух. Там же отметили, что «идет выполнение государственного контракта на поставку 76 самолетов, на текущий год планируется поставка серийного самолета».

В марте исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко заявил, что Су-57 совершили несколько тысяч полетов.

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Су-35 считается одним из лучших самолетов в мире, поэтому «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения [Су-57]».