Сообщившего о пропаже жены заподозрили в убийстве после проверки телефона

Житель Лас-Вегаса, штат Невада, сообщил об исчезновении жены. Через два часа полицейские нашли тело женщины и занялись поисками убийцы. Изучив данные о перемещении 49-летнего мужа погибшей, они пришли к выводу, что именно он мог совершить преступление, пишет Las Vegas Review Journal.

Муж убитой Кэндис Брэдфорд рассказал об исчезновении жены вечером 24 сентября. Беседуя с сотрудниками ведомства, Аарон Харрис заявил, что не может связаться с женой уже несколько часов.

Вскоре обнаженное тело Кэндис нашли в багажнике ее машины. Специалисты пришли к выводу, что ее задушили. Отследив местоположение Харриса во время его звонка, полицейские заметили нестыковку: он говорил, что в поисках жены разъезжал по главной магистрали, однако в момент сообщения о ее пропаже был всего в трех милях (примерно 4,8 километра) от места, где нашли ее автомобиль.

Подозрения внушали и другие показания Харриса. «Он не смог назвать никого из друзей покойной и не знал, куда она могла поехать. Он не хотел рассказывать и о близких Кэндис, с которыми я мог бы поговорить. Было ясно, что он что-то скрывает», — отметил один из полицейских. Проверка данных о перемещениях Харриса, зарегистрированных с помощью двух мобильных телефонов, показала, что он в течение десяти минут находился на том самом месте, где обнаружили тело Брэдфорд. Полученные данные подтвердили показания электронного браслета. В настоящее время подозреваемый находится под арестом без права внесения залога.

Отмечается, что в 2019 году Харриса обвинили в сексуальном насилии над ребенком. Его также уличили в совершении непристойных действий в отношении малолетнего, не достигшего 14 лет.

Ранее в октябре сообщалось, что американец ради страховки убил собственных родителей, расчленил их, а голову матери сварил в кастрюле. В ходе расследования выяснилось, что мужчина снял со счетов родителей деньги, чтобы платить за аренду жилья и обучение.