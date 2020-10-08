Врачей засудят за смерть от рака делавшего каждый год флюорографию россиянина

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти жителя Копейска Челябинской области Александра Бобняка, который каждый год делал флюорографию и в итоге умер от рака легких, пишет «Комсомольская правда».

Дело заведено по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Максимальное наказание по ней — три года заключения с лишением права занимать определенные должности. Круг подозреваемых врачей пока не определен.

«На протяжении всего этого времени два-три рентгенолога имели отношения к флюорографии. Как я понимаю, кто-то из них должен был определить патологию», — сказала изданию жена погибшего Алла, которая фигурирует в деле как потерпевшая.

Ранее женщина рассказывала, что после очередного обследования в сентябре 2019 года ее мужу сообщили, что «легочные поля чистые». Через месяц у него начались сильные боли в спине, лечение не помогало. Еще через три месяца медики сделали рентген и компьютерную томографию, которые показали опухоль размером 10 на 11 сантиметров — это был рак третьей степени. Мужчина решил засудить больницу и потребовал компенсировать моральный вред. В ходе организованной страховой компанией экспертизы выяснилось, что признаки новообразования были видны на снимках еще в 2014 году. 22 сентября Бобняк умер.