12-летний мальчик собрал у себя дома действующий ядерный реактор

Подросток из американского города Мемфис, штат Теннесси, самостоятельно собрал у себя дома действующий ядерный реактор и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает издание Unilad.

12-летний Джексон Освальт (Jackson Oswalt) начал строить свой собственный ядерный реактор, будучи под впечатлением от достижения предыдущего рекордсмена Тейлора Уилсона (Taylor Wilson), который сумел собрать реактор в возрасте 14 лет. Теперь Освальт получил звание самого молодого человека, побившего этот рекорд.

Подросток утверждает, что сделал всю работу самостоятельно. Он объяснил, что работал над проектом около двух лет и сталкивался с проблемами, которые тормозили его работу. «Проект был очень сложным. Я бы сказал, сложнейшей его частью было понять, как изготовить воздухонепроницаемую изоляцию. Я провел около полугода, пытаясь сделать это правильно», — рассказал он.

Тем не менее Освальт продолжал свою деятельность, и родители поощряли его в этом. Мать юноши заявила, что была взволнована проектом сына. «Я гуглила все, прежде чем он переходил на разные стадии», — сказала она. Ее активность в интернете понятна, учитывая, что в ее доме проводятся ядерные реакции. Женщина подчеркнула, что ее сын хорошо объяснял, что он делает.

Ранее сообщалось, что четырехлетний мальчик из английского города Чешант, графство Хартфордшир, вступил в общество людей с высоким IQ Mensa, он уже знает три языка. Его навыки чтения — как у ребенка в возрасте семи лет и десяти месяцев, а навыки математики — как у среднего ребенка шести с половиной лет.