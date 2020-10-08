Косметические средства на 60 миллионов рублей выдали за антисептик для школ

Для школьников в Бурятии закупили косметическое средство вместо антисептика и потратили на это 60 миллионов рублей. Об этом сообщил член регионального штаба Общероссийского народного фронта Максим Киреенко на своей странице в Facebook.

Активист проанализировал товар, сайт компании-поставщика, закупку и ГОСТы. Оказалось, что общая сумма контрактов, заключенных 2 и 10 сентября министерством образования республики, составляет 60 миллионов рублей.

Киреенко выяснил, что производитель закупленного товара, компания «НОВАХИМ» специализируется на производстве незамерзайки «по разумным ценам». Он заметил, что в левом углу на этикетке средства указано содержание спирта более 70 процентов. В то же время на сайте компании представлены товары исключительно с содержанием спирта 60 и 5 процентов. «Этикетка на товаре отличается от информации с сайта компании производителя, возможно результат работы в фотошопе», — пишет Киреенко.

В декларации товара указано, что средство зарегистрировано как «продукция косметическая жидкая», тогда как качественный антисептик должен соответствовать ГОСТу с отметкой «средства дезинфицирующие». Поэтому, отмечает активист, закупленное косметическое средство нельзя назвать антисептиком.

Минобрнауки Бурятии заключило два контракта на поставку средства без конкурса. Один из контрактов на 49 миллионов рублей был заключен 2 сентября со сроком поставки в тот же день. «Большая часть товара на сумму свыше 26 миллионов рублей в количестве свыше 80 тысяч литров была поставлена 2 сентября 2020 года», — пишет общественник.

Таким образом, поставщик смог не только заключить контракт, но и сконцентрировать на складе в Бурятии товар в огромном количестве и развезти за один день по районам республики почти 40 тысяч литров вещества. «Либо поставщик заранее знал, что контракт будет заключен и заранее развез товар по Бурятии, либо на момент подписания актов приема товара на местах не было», — заметил Киреенко.

Поставщик средства, компания «СМ», работает преимущественно в Татарстане, но при этом Минобрнауки Бурятии стало самым крупным их покупателем по всей России. «Министерство образования и науки Республики Бурятии без торгов приобрело косметику от производителя незамерзайки. Зато за недорого. Так что нечего удивляться резкому всплеску заболеваний после открытия школ», — резюмировал Киреенко.