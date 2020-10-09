Жителям Китая раздадут деньги просто так

Власти китайского Шэньчжэня раздадут жителям страны деньги просто так в рамках тестирования цифрового юаня. Об этом сообщает Sina Finance.

В общей сложности 50 тысяч китайцев получат по 200 юаней (30 долларов) на безвозмездной основе. В общей сложности стоимость программы составит 10 миллионов юаней, или 1,5 миллиона долларов.

Распределять деньги будут в рамках лотереи. Регистрация на нее открылась 9 октября и закроется 11 октября 2020 года. Финансированием проекта займется администрация уезда Луоху.

Ранее сообщалось, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) захотел ввести цифровой евро. Фактически это будет криптовалюта, которую можно использовать в чрезвычайных ситуациях, например, при очередной пандемии, резком падении спроса на наличные и отказе работы других платежных сервисов.