В российском городе обнаружили 300 мешков с человеческими останками

В немецком форте «Штайн» в Калининграде обнаружили порядка 300 мешков с человеческими останками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по Калининградской области Наталью Гацко.

Она рассказала, что новый собственник решил осмотреть помещение форта и нашел там мешки с костями. Об этом он сообщил в правоохранительные органы. Теперь СК проведет по факту находки доследственную проверку.

По предварительным данным, мешки там складировала компания, которая с 2013 года занималась археологическими раскопками на территории строительных объектов.

Форт «Штайн» — военное сооружение, построенное в конце XIX века в пригороде Калининграда. В годы Великой Отечественной войны он находился на второстепенном направлении наступления советских войск, поэтому его гарнизон был ослаблен. Именно из-за слабого сопротивления охранявших его солдат вермахта форт почти не пострадал при захвате.