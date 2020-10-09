США начали следить за конфликтом в Нагорном Карабахе

США начали следить за ходом военных действий в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). Об этом свидетельствуют данные в Twitter-аккаунте военного аналитика из Мальты Бабака Тагвея.

Согласно опубликованной информации, Военно-воздушные силы (ВВС) США отслеживают армяно-азербайджанский конфликт. В качестве доказательства военный аналитик приводит фото американского стратегического разведывательного беспилотного летательного аппарата RQ-4 Global Hawk, который сейчас находится в небе над Грузией. Он также прикрепил карту перемещения дрона с позывным Forte10.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, что привело к войне. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако бои периодически возобновляются.